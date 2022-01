El entrenador de Valencia CF, José Bordalás, ya ha utilizado un total de 31 jugadores en la actual temporada tras haber alineado en el encuentro de este domingo ante el Atlético Baleares durante noventa minutos al central hispano-colombiano Cristhian Mosquera y en el minuto final del partido a Javi Guerra.

De los 31 jugadores con los que ha contado Bordalás en la actual campaña, tres ya no están en el equipo del que salió en el mercado de verano Rubén Sobrino (al Cádiz) y en el de invierno Jason Remeseiro (Alavés) y Cristiano Piccini (Estrella Roja), mientras que Álex Blanco, que jugará en el Como italiano y el meta Cristian Rivero, no entran en la lista de los futbolistas utilizados, pues no han llegar a ser alineados en esta campaña.

Junto a Mosquera y Guerra, entre los jóvenes que han tenido opciones de jugar en esta campaña se encuentran Koba Lein y Jesús Vázquez, que ya se estrenaron en la pasada temporada, además de César Tárraga y Rubén Iranzo que lo han hecho en la actual. La disputa de cuatro partidos de Copa del Rey ante equipos de categoría inferior y las bajas por covid-19 han propiciado la alineación de alguno de estos jugadores.

Una lista casi interminable

Al margen de los nueve futbolistas ya referidos, han tenido la oportunidad de disfrutar de minutos en los veinticuatro partidos que el Valencia ya ha completado a las órdenes Bordalás tres porteros (Mamardshivili, Cillessen y Jaume Doménech) junto a los jugadores de campo Thierry, Lato, Musah, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Guedes, Racic, Maxi Gómez, Carlos Soler, Hélder Costa, Diakhaby, Gayá, Alderete, Cheryshev, Wass, Hugo Duro, Foulquier, Manu Vallejo y Marcos André.