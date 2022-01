Marea Valencianista ha hecho público este lunes un comunicado dejando clara su opinión antes de la reunión prevista para este martes entre Anil Murthy y Joan Ribó, alcalde de València. En este escrito asegura que Peter Lim no consigue un proyecto para terminar el nuevo estadio con los 80 millones que recibirá el club del fondo del CVC. El presidente del Valencia solicitó a las constructoras este proyecto hace 20 días y la contestación es que es imposible e inviable.

El club de Peter Lim pretende tener los beneficios de la ATE pero incumplir sus compromisos del viejo y nuevo estadio, asegura el comunicado Miguel Zorío, que advierte también que el actual equipo de gobierno se comprometió a no firmar convenios con promotores radicados en paraísos fiscales, y Lim tiene todas sus empresas en países con esta calificación.

Comunicado oficial

Antes de la reunión de los representantes de Peter Lim con el Alcalde de València, las autoridades municipales deben saber que es imposible terminar el nuevo estadio con los 80 millones de CVC, y no es que lo diga yo, es que así se lo ha dicho una de las constructoras con las que se ha puesto en contacto Anil Murthy. Puedo afirmar contundentemente que A DÍA DE HOY no hay ningún proyecto firmado por un arquitecto y una constructora que avale la gran mentira que de nuevo están contando los de Lim a los políticos valencianos: ni hay proyecto de nuevo estadio con 43.000 butacas por 80.000.000 euros, ni tendría ningún sentido cambiarse a un estadio más pequeño que el actual y gastarse en el cambio más de 250 millones de euros” ha afirmado el ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío.

Además el cabeza visible de Marea Valencianista quiere recordar a las autoridades locales y autonómicas “que mañana se reúnen con los representantes de Meriton Holdings Ltd, empresa radicada en un paraíso fiscal y que en este momento no tiene domicilio conocido en Hong Kong, ya que ha cambiado dos veces en los últimos meses sin informar a las autoridades valencianas, accionistas del VCF ni a las entidades financieras. Estoy seguro que nuestras políticas y políticos pondrán por delante los derechos de los vecinos de Valencia, del propio Ayuntamiento y de los accionistas minoritarios del club, antes de los de un promotor que ha mentido a todos, a insultado a nuestros representantes, ha hecho su fortuna usando a niños en la recogida del aceite de palma y tiene un pasado oscuro en el movimiento de jugadores y en la financiación de empresas como Mint Capital”.

Miguel Zorío vuelve a recordar que la Secretaría Jurídica del Área I del Ayuntamiento de Valencia el año pasado emitió un informe en relación a la petición que hicieron la Conselleria de Economía Sostenible y el club de Peter Lim, y en el apartado de conclusiones, concretamente, en la número 9, dice que en la hipótesis de que la ATE llegara a ser objeto de la declaración de caducidad y ello comportara la derogación del Plan ATE, consideramos que tal derogación debería afectar a todos los terrenos propiedad del club de Peter Lim, único incumplidor del plan. Por lo tanto, cualquier plan urbanístico nuevo debe obligar a cumplir los compromisos de urbanización del viejo y del nuevo Mestalla.

Por otra parte es bueno recordar también que el acuerdo del Consell firmado por el Conseller de Territorio, el Conseller de Economía y la Consellera Secretaria el 19 de noviembre de 2021, tiene dos puntos (y ninguno más):

1º Iniciar el procedimiento para la resolución anticipada y la declaración de caducidad de la ATE.

2º Ordernar a la Consellería de Territorio la instrucción y tramitación del procedimiento de caducidad.

La Abogacía de la Generalitat actuó por la consulta realizada por la Consellería de Territorio, y que por lo tanto cualquier decisión que adopte a partir de este momento siempre tendrá este precedente legal, muy importante por otra parte.

El dictamen, en su página 32 dice que ante los incumplimientos del club de Peter Lim, si la Generalitat no resuelve la ATE, bien por caducidad o por sustitución del promotor, puede incurrir en responsabilidad penal.