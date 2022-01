Arrasate compareció ante los medios de comunicación este martes en la previa al Celta-Osasuna del miércoles y trató el Caso Aridane. Con contrato hasta 2023, en los últimos días se relacionó al central canario con el Valencia CF y se habló del interés del equipo de Bordalás en el defensor.

Pues bien, el entrenador se mojó al respecto y se mostró enfadado con el tema, asegurando que le "molesta" que se hable de un posible fichaje en lugar de su situación personal y de su proceso de recuperación (no juega desde septiembre y está en pleno proceso de recuperación por molestias en el sóleo).

"Aridane es un jugador demasiado importante como para andar con medias tintas. Es un jugador súper querido, me consta, e importantísimo en el verde. Está teniendo problemas con el sóleo. Son lesiones complejas. Que se ponga el foco en su recuperación. Con Aridane somos mejores. No sé qué comentarios ha habido, se me escapa. También me molesta que digamos que lo queremos vender o que algún equipo lo quiere. No hay ninguna oferta por él y contamos con Aridane. Nosotros lo tenemos muy claro. Es muy importante. Y de puertas para adentro muy querido. ¿Venderlo? Bajo ningún concepto", aseguró.

La oferta (inexistente) del Valencia CF por Aridane

Más que una oferta formal (nunca existió), lo del Valencia CF fue un doble tanteo. Primero el club solicitó una cesión y posteriormente una cesión con una opción de compra ligada a una serie de objetivos individuales que rápidamente se descartó.

El club navarro desde el minuto cero no se tomó con seriedad la solicitud valencianista al entender que Aridane es un activo importante en el equipo, que tiene contrato hasta 2023 y todavía puede rendir y dar el nivel al recuperarse de su lesión (tiene 32 años).

Es más, desde El Sadar se puso el foco en una palabra: traspaso. Solo se valoraba esa hipótesis si llegaba una oferta mínima de 5 millones de euros y si Arrasate tenía un sustituto ya atada. Evidentemente las partes estaban muy alejadas y ese 'interés' por Aridane se ha ido enfriando.

El técnico rojillo incidió en la posible venta del central y recalcó para acabar: "A día de hoy no hay ninguna oferta y contamos con él. El foco lo hemos puesto en su recuperación y queremos que se recupere. Que esté disponible cuanto antes. Es lo único que nos centramos ahora. Más allá de escuchar rumores".