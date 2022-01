Rueda de prensa muy distinta a las anteriores la que se ha podido vivir en Paterna. La actualidad manda y las preguntas sobre el mercado de fichajes no se hicieron esperar. Enseguida Bordalás salió al paso. "Si me permitís vamos a hablar del partido de mañana. Es muy importante. Prefiero aparcar ahora el tema de fichajes", expresó el míster.

La situación de los fichajes es cada vez más crítica. El tiempo de enero comienza a agotarse y el Valencia CF no cierra ninguna incorporación. Sin embargo, Bordalás no quiso hablar nada sobre una posible pérdida de confianza en Meriton y admitió ante la prensa no estar enfadado. "Yo estoy feliz, contento. Estoy bien. Estoy entrenando al Valencia CF y trabajando en lo que me gusta. No voy a hablar de ese tema (pérdida de confianza en Meriton) puesto que mañana tenemos un partido muy importante".

Así pues, el cambio de discurso es evidente. Bordalás venía hablando con relativa claridad sobre el mercado en las últimas ruedas de prensa hasta que en el día de hoy ha decidido no dar más bola al tema de las incorporaciones. "Entiendo a la prensa y que tengáis que preguntar esto, pero no vamos a hablar más de lo mismo. Tenemos en frente un 'Miura' y no podemos desviar la atención en aspectos como estos. Son importantes, pero hemos de apartarlos", sentenció.