Daniel Wass continúa siendo jugador del Valencia CF y como tal, hoy ha salido a entrenar como el resto de sus compañeros. Sin embargo, tras saltar al campo con la mascarilla, el danés se ha ejercitado al margen junto a Manu Vallejo y Hélder Costa. Bajo sorpresa, Wass no jugará ante el Sevilla debido a que el Covid le ha afectado algo más que al resto. "Él lo ha pasado algo peor. Está con mucha tos y algo peor".

Con respecto a la posibilidad de que el centrocampista abandone el club, el míster comentó que "Es jugador del Valencia CF y ahora mismo no pienso en otra posibilidad".

Bordalás no quiso desviar más atención de la cuenta al Atlético de Madrid y a la posibilidad de que Wass termine allí. "No pienso en que si el Atlético sube la puja pueda salir. No me permito pensar en nada más. Yo soy el capitán del barco y no me puedo permitir desviar mi atención".

Además, comentó que si mañana se encuentra al cien por cien y desea contar con él, "no habrá ningún problema". Sin embargo, parece difícil que Wass vaya a llegar al partido. "Veremos cómo se encuentra. No ha entrenado con el grupo ningún día. Mañana a ver cómo está y si todo es positivo y tomaremos la decisión como con Hélder y Manu (misma situación)", sentenció el alicantino.