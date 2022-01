Nunca antes un silencio fue tan claro. Bordalás no esquivó todas las preguntas relacionadas con los fichajes, pero el Valencia CF los necesita como el comer. Los exige el técnico y la cuenta atrás ya se ha activado. Sin obviar que este miércoles hay un partidazo en Mestalla ante el Sevilla (21:30 horas), el compás del mercado de enero avanza y ya quedan 12 días para que se cierre la ventana invernal.

Los resultados de los últimos partidos evidencian que el Valencia CF necesita fichajes. El discurso cambió por primera vez antes de medirse al cuadro de Lopetegui, pero Bordalás siempre habló sin tapujos sobre la necesidad de reforzarse para competir con las mismas garantías que el resto y volverá a hacerlo. Así lo prometió. Pero antes debe pasar una semana con doble compromiso liguero empezando por el Sevilla y acabando en el Wanda.

Sea como sea, avanzan los días y pese a que ya se han producido salidas no llegan refuerzos. Y la realidad es que el central es prioritario y que Bordalás también necesita un centrocampista, dos si sale Wass (que tiene pinta). Y hay más... El 'Caso Wass' también necesita un desenlace. ¿Qué es todo lo que debe arreglar el Valencia CF antes del cierre de mercado?

Fichar futbolistas de garantías

No habló directamente sobre fichajes pero sí hizo un comentario que pasó desapercibido Bordalás en su rueda de prensa previa al Sevilla. Refiriéndose al equipo de Nervión, que sí se ha reforzado en invierno, destacó que el Sevilla tiene dos grandes futbolistas por puesto. No ocurre lo mismo en el Valencia CF, con un fondo de armario más que 'justito' que obliga al míster a andarse con malabares.

Por eso Bordalás siempre fue honesto y pidió refuerzos de garantías. Y cuando se las vio venir y detectó que el club le podía traer fichajes estilo Ferro-Oliva-Cutrone, se desmarcó. Hacen falta titulares y oficio, sobre todo en la defensa. Debe cortarse como sea la sangría defensiva de un equipo que encaja con demasiada facilidad y para eso es necesario un central.

Irrumpe con fuerza Mosquera, pero no puede caer sobre el joven el peso de la urgencia por cumplir en labores defensivas. Con Alderete y Diakhaby, teniendo en cuenta de Paulista está lesionado, no vale. Y aquí empieza el baile de nombres. Bordalás pidió a Aridane, pero el club no estaba dispuesto a pagar por un fichaje, con lo que se puso sobre la mesa la opción de Álvaro González, que llegaría como cedido.

Lo mismo ocurre con la medular, donde Diawara gana fuerza sobre la opción Wakaso (la preferida para el míster). Un pivote aportaría músculo a un equipo que necesita jerarquía en su medular.

La salida de Wass

Debe arreglarse. El danés quiere marcharse y lo ha comunicado al club. Bordalás mismo lo desveló. El Atlético no llegó a los dos millones que pidió el club por un futbolista negado a renovar y que termina su vínculo contractual con la entidad en junio.

El Cholo busca rápidamente un reemplazo para Trippier tras su marcha a la Premier y encaja la opción Wass por su polivalencia y por su precio. Ahora bien, Bordalás no quiere que salga porque es un indiscutible y si lo hace, algo que dan por hecho en su entorno, tendría que tener un recambio de garantías.

La operación salida, algo más adelantada

El último en decir adiós fue Álex Blanco, que se desvincula de la entidad para fichar por el Como 1907 de la Serie B. Anteriormente se marcharon un Jason que no cuaja en Vitoria (ya lleva dos avisos de Mendilibar) y un Piccini que buscará mejor fortuna deportiva en el Estrella Roja. Por delante faltan por resolverse la salida de Rivero (el cuarto portero) y de Manu Vallejo, a quien se le busca un traspaso.