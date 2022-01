El Valencia CF recupera dos jugadores más para la causa. Hélder Costa y Manu Vallejo han entrenado con el resto del grupo y tienen muchas opciones de estar sentados en el banquillo de Mestalla en el encuentro de esta noche contra el Sevilla FC. No ha corrido la misma suerte Daniel Wass, que sigue entrenando al margen después de ser uno de los que dio positivo en Covid en el último brote.

En principio ninguno de los recuperados irá al once. El extremo angoleño es habitual en las alineaciones del entrenador, pero no ha entrenado con sus compañeros en los últimos días y no es muy factible que juegue una gran carga de minutos. Por lo que respecta a Vallejo, su papel ya estaba siendo más bien residual a nivel de minutos.

También estarán el resto de jugadores que dieron positivo, pero que se han ido recuperando como Jasper Cillessen, Denis Cheryshev y Maxi Gómez, además de Carlos Soler, que aún no está al cien por cien, pero podría tener minutos después de superar su lesión muscular.