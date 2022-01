Sandra Gómez, vicealcaldesa de València atiende a SUPER tras no ser invitada a la reunión entre Joan Ribó y el Valencia CF en el Ayuntamiento.

¿Cuál es su postura respecto a los planes que la propiedad del Valencia CF está anunciándole a la administración?

Desde que dirijo el área de urbanismo, que ya van a hacer casi tres años, hemos mantenido la misma posición: había que exigir a la propiedad del club que acabara el estadio. Iban pasando los años, el compromiso principal estaba incumplido y tampoco percibíamos una voluntad de cumplirlo. El Nou Mestalla es la principal infraestructura que tiene pendiente la ciudad. Si uno mira la hemeroteca, llevamos desde 2004 arrastrando el problema. Se han hecho tantos anuncios de tantas propiedades, incluida esta... Meriton ha dado muchas fechas y nuestra posición es que hay que demostrar no con comunicados sino con hechos.

El alcalde Joan Ribó se mostró optimista en la reunión con el Ayuntamiento, ¿por qué no estuvo usted como responsable de Urbanismo?

Gracias por hacerme esa pregunta. Lo primero que quiero es decir que me ha sorprendido que se haya mentido directamente. Trasladé mi voluntad de que era muy importante que Urbanismo estuviera en esa reunión para conocer el proyecto y definir así qué obligaciones se han cumplido y qué derechos se pueden seguir manteniendo. Pero tuve una respuesta en la que expresamente se me dijo que no estaba invitada. ¿Por qué? Creo que mi postura ya era conocida anteriormente: ser exigente con las obligaciones que tenía el club y esa posición era incómoda. Por tanto, no quisieron que estuviera presente en la reunión que se mantuvo entre el Ayuntamiento y Meriton. Entre alcaldía-Compromís y Meriton hay un acuerdo de dejarme a mí fuera. Si el alcalde hubiese querido que estuviera, lógicamente habría estado en esa reunión.

La entrevista completa este viernes 21 de enero en la edición impresa de SUPERDEPORTE, puedes acceder a la versión digital en este enlace.