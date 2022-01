Horas convulsas las que está viviendo Maxi Gómez en el Valencia CF. Ayer se quedaba fuera de la convocatoria para recibir al Sevilla por una decisión puramente técnica de José Bordalás. El entrenador castigó al uruguayo por estar un kilo por encima de lo que le exige el cuerpo técnico y la decisión no sentó nada bien en el jugador. La 'bomba' enseguida provocó que vieran la luz las primeras informaciones sobre una venta del delantero.

Hay 'Caso Maxi Gómez'. El descontento del jugador le ha abierto aún más la puerta de salida y, tal y como ha podido confirmar SUPER, la opción de abandonar el Valencia CF está encima de la mesa. Según indica su agencia de representación, hay movimientos desde hace días y ahora mismo valoran un cambio de aires para Maxi, que vive una de sus temporadas más complicadas desde su llegada, con tan solo dos goles y una aportación ofensiva muy por debajo de lo que se espera de un jugador como él. Sus agentes fueron los mismos que ofrecieron la opción de Luiz Felipe.

¿Crees que el Valencia CF debe sacar a Maxi este mercado de enero?

La postura del club, intacta, se mantiene en que es un futbolista muy importante para los planes del equipo. De hecho, Bordalás siempre ha sido el principal defensor del uruguayo durante este curso. Brindándolo con numerosas oportunidades y 'mimándolo' en cada rueda de prensa cuando su nombre salía a la palestra.

Palabras de Bordalás sobre Maxi Gómez

El propio Bordalás, tras el empate contra el Sevilla, quitó algo de hierro a la no convocatoria de Maxi. "Puede estar molesto por la no convocatoria, pero yo decido y sé los motivos que lo he dejado fuera. Ha estado con el Covid, sin entrenar unos días...", comentó.

El míster negó rotundamente que el peso hubiera podido ser la razón por la que el uruguayo se quedó fuera de la convocatoria final. "No sé por qué ha salido esa noticia, ni de dónde, ni quién la ha filtrado y con qué objetivo. Bueno, un kilo, ese es el margen que tiene los jugadores. Si fuese ese el motivo... no es real la noticia", sentenció.