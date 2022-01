Óscar Mingueza no jugará en el Valencia CF. El club ha frenado la operación con el futbolista del Barcelona porque no acaba de encajar en los parámetros deportivos de José Bordalás.

El nombre de Mingueza se puso encima de la mesa a raíz de un ofrecimiento. El jugador no cuenta en los planes de Xavi Hernández y Mateu Alemany y el Barcelona le buscan una salida en enero. El Valencia ha valorado la posibilidad de pedir la cesión, pero finalmente se ha descartado. El club peina el mercado en busca de un central que sea del agrado de Bordalás, según confirman fuentes del club.

Bordalás ya aseguró el miércoles en sala de prensa que no había mantenido conversaciones con el Valencia por Mingueza. "No he oído nada. Solo lo he visto en algún medio, me lo han contado. No hemos hablado nada de este jugador".

El Valencia sigue rastreando el mercado en busca de un central de consenso entre la propiedad y el entrenador que dé un salto de calidad al centro de la defensa. El club sabe que tiene que ser un futbolista de consenso para que no se repitan los casos Oliva, Ferro y Cutrone del último mercado de invierno.

El club también trabaja en la llegada de uno o dos mediocentros en función del futuro de Daniel Wass. Los nombres de Diawara (Roma) y Okay (Celta de Vigo) están encima de la mesa, pero no son los únicos.