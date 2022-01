Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, dejó claro que quería estar en la reunión entre Joan Ribó y Anil Murthy de esta misma semana y quiso confirmar que había pedido estar presente en la misma. "Lo primero que quiero es decir que me ha sorprendido que se haya mentido directamente. Trasladé mi voluntad de que era muy importante que Urbanismo estuviera en esa reunión para conocer el proyecto y definir así qué obligaciones se han cumplido y qué derechos se pueden seguir manteniendo. Pero tuve una respuesta en la que expresamente se me dijo que no estaba invitada. ¿Por qué? Creo que mi postura ya era conocida anteriormente: ser exigente con las obligaciones que tenía el club y esa posición era incómoda. Por tanto, no quisieron que estuviera presente en la reunión que se mantuvo entre el Ayuntamiento y Meriton. Entre alcaldía-Compromís y Meriton hay un acuerdo de dejarme a mí fuera. Si el alcalde hubiese querido que estuviera, lógicamente habría estado en esa reunión", señaló Sandra Gómez en la entrevista para Superdeporte de este mismo jueves.

Un día después, Sergi Campillo, concejal de Compromís y vicealcalde, ha querido salir al paso y ha contestado. "En la reunión de coordinación de Gobierno estuvimos hablando de ese tema. El diálogo de los socios de Gobierno es continuo y fluido. Podemos tener matices diferentes pero queremos que se termine el estadio y se pueda desbloquear la situación. Permítanme que me sorprenda que me conste que a nadie se le ha denegado la entrada pero, en todo caso, sorprende que se exija aquí y que hace semanas Anil Murthy se reuniera con el president de la Generalitat y no estaban los Consellers. Y nosotros lo vemos absolutamente normal. Igual de Gobierno de coalición es el del Ayuntamiento como el de la Generalitat. El Valencia solicitó la reunión con alcaldía y el alcalde se reunió con la dirección del Valencia. A mí tampoco se me invitó como vicealcalde y no pasa nada", explicó. Por su parte, Sergi Campillo habló sobre qué opina Joan Ribo acerca del 'nuevo' proyecto del Valencia CF para el Nou Mestalla y si se va a hacer mejor o peor estadio. "El alcalde ya dijo después de la reunión. Queremos que todos los elementos de la nueva infraestructura sean mejores que la del Mestalla actual, nadie ha dicho, ni el alcalde, que el Nuevo estadio sea peor. Al contrario. Todas las condiciones deben ser mejores que las actuales. ¿Qué parte no hemos entendido? Creo que una cosa es exigir y estamos obligados a hacerlo por ley para que se cumplan todos los términos de lo firmado. De lo que se firmó para la ATE. Evidentemente. Los primeros que se lo hemos exigido al Valencia, como con el Pabellón de Benicalap, ha sido este Gobierno. Pero hay que tener en cuenta porque creo que hay que recordarlo, que el Valencia es una entidad privada. Es una SAD. Tiene sus propias reglas y normas. Los tiempos en los que el poder político y el deportivo se mezclaban en los pactos para hacer no sé qué eso ha pasado ya... Hay que tener respeto institucional. Como aficionado puedo tener opinión personal. Pero un Gobierno tiene que negociar con la dirección legítima de una entidad de la forma más legítima posible", explicó. El Ayuntamiento pide al Valencia CF que acabe con la censura de comentarios en las redes Por último, Sergi Campillo destacó que el "alcalde está pensando en las próximas generaciones. No está pensando en las próximas elecciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que terminar con un agujero negro de esta ciudad durante más de una década. Vamos a hacer todo lo posible desde este Gobierno para llevarlo a cabo". Las palabras de Sandra Gómez