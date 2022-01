La rueda de prensa de José Bordalás previa al Atlético dejó dos comentarios interesantes de Bordalás respecto al mercado pese a no hablar sobre el mismo. El míster volvió a esquivar todas las preguntas relacionadas con refuerzos, aunque esta vez y de forma indirecta dejó dos comentarios que interpretan cómo se siente, a 21 de enero, sin ninguna cara nueva para mejorar las prestaciones del equipo.

Bordalás se limitó a decir a los periodistas que, una vez finalice esta semana tras los duelos ante Sevilla y Atlético, volverá a hablar al respecto. Aunque matizó que sigue pensando "lo mismo" cuando le recordaron que hace unas semanas manifestó sentirse decepcionado por no contar con refuerzos desde el inicio de la ventana de transferencias. Bordalás siempre manifestó que otros equipos se estaban reforzando prácticamente desde el día 1 y que el Valencia CF no y debía hacerlo para poder ser competitivo.

El discurso cambió esta semana, antes de medirse al Sevilla. Pero Bordalás, en la previa al encuentro ante los colchoneros, recordó que sigue pensando lo mismo y dejó un 'recadito' adicional. Fue al referirse a Yellu, canterano que entrenó con el primer equipo y que podría entrar en la lista.

El técnico se sorprendió cuando le preguntaron por Jesús Santiago con su apodo, que desconocía. Realmente explicó que era un chico del que había recibido buenos informes y que reforzó al equipo porque Javi Guerra, el mediocentro que podía ayudarles desde el Mestalla, había dado positivo en coronavirus. Y entre broma y broma aseguró. "A ver si me han traído un jugador y no me he enterado".

Fue una "broma", como matizó en la siguiente pregunta", pero quizás también un 'recadito'. Bordalás quiere fichajes y quiere fichajes que le aporten, no fichajes transparentes que no mejoren las prestaciones del equipo. Y mientras, el compás de mercado avanza. La cuenta atrás ya está activada.