Ricardo Arias, en los minutos previos al encuentro contra el Atlético, pasó por los micrófonos de Movistar Plus y fue inevitable ser preguntado sobre la situación de Daniel Wass, quien suena para el cuadro colchonero y, además, no ha entrado en convocatoria. Sin embargo, el embajador del Valencia comentó que su ausencia se debe a no estar en condiciones físicas para competir tras haber superado el COVID.

"Era de prever. Sale de COVID y su ausencia es por una situación de salud. Quien no esté al cien por cien, Bordalás no lo pone. No tiene que ver con el interés del Atlético de Madrid", reconoció Arias en Movistar, además de reconocer que es un buen momento para percutir en el cuadro del Cholo Simeone y aumentar su racha negativa de resultados. "Sería buen momento. Las estadísticas están para romperlas. Aunque el Valencia no haya ganado en este estadio siempre ha jugado bien. Es una buena ocasión para que plasme que es un equipo grande". Reunión Bordalás-Wass en Paterna para analizar el futuro del danés