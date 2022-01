La duración del parón de selecciones en el continente americano ha puesto en jaque la participación de algunos futbolistas en los cuartos de final de Copa del Rey y ha suscitado mucha polémica por el conflicto de intereses entre las fechas para equipos de CONMEBOL y CONCACAF y las de las competiciones de clubes, ya que los equipos perderán jugadores importantes. Omar Alderete es duda tras retirarse lesionado en el Wanda Metropolitano. El jugador guaraní está convocado por Guillermo Barros Schelotto para viajar con Paraguay, pero sus dolencias dejan todo en stand by hasta conocer el alcance de sus dolencias y si le impedirían integrar la concentración, el partido contra el Cádiz o ambas cosas.

No será el único futbolista que pierda José Bordalás para el duelo copero, ya que Yunus Musah ha sido convocado por Estados Unidos. El ‘4’ está siendo el mejor jugador de la presente edición de la Copa del Rey para el Valencia, pero no podrá jugar los cuartos. Sí estará Maxi Gómez, que no ha sido citado por Uruguay.

También perjudica al Cádiz

El rival de los valencianistas perderá por el mismo motivo a Santiago Arzamendia (compañero del Alderete en Paraguay), Tomás Alarcón, que ha sido llamado para acudir con la Selección de Chile y Anthony ‘El Choco’ Lozano, la baja más sensible para los gaditanos, que tiene compromisos con el combinado nacional de Honduras. Precisamente el ‘9’ se medirá con Yunus en la noche del 3 de febrero, momento en el que ambos ya conocerán al equipo clasificado para la siguiente ronda. El atacante centroamericano se quedará sin regresar a la que fue su casa Mestalla.