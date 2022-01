17:39

El club ha dado 120 millones de pérdidas en los 7 años de Peter Lim. ¿Por qué ha cambiado la opinión de Lim? ¿Por qué lo defiende?

Dije que me preocupaba la llegada de inversores extranjeros y también de españoles, yo no diferencio. Me preocupa que por la condición de no ser del sitio de dónde estás te juzguen más. No se pueden sacar los números de contexto. El fútbol cuando llegó Peter Lim no movía lo que mueve ahora. Lo importante es la deuda neta. Mi función es ver cómo va el VCF a nivel económico y ver si hay que poner límites. Pero no puedo entrar en mucho más. El Valencia podría estar mejor pero no está tan mal como dicen.

¿Qué pasó con el príncipe de Johor?

No sé si fue una 'frikada'. No lo vi mucho. Prefiero no recordar el momento que estuve hablando con él. Hablé con él y subió un tweet mientras hablaba conmigo. Para mí ahí se acabó la cosa.