Ilaix Moriba ha roto su silencio y ha hablado por primera vez de su fichaje por el Valencia CF. El guineano ha asegurado a la radio oficial del club que viene "motivado para demostrar lo que valgo". El valencianista, cedido por el Leipzig hasta final de temporada, se refirió a José Bordalás. "Siempre que juego intento dar todo de mi, me gusta competir, no me gusta perder en nada. Me identifico con esa filosofía y estoy contento de que me pueda ayudar en todo lo que pueda y voy a aprender todo lo que pueda de él". Estas eran sus palabras:

SU FICHAJE "El Valencia es un equipo que me gusta, que siempre está arriba, intentando estar a la altura de los grandes equipos. Quise estar aquí y gracias a Dios por todo lo que han hecho el presidente y todos los que han hecho para que yo esté aquí" SU OBJETIVO "Yo solo quiero darlo todo en el campo. Siempre que juego intento hacerlo lo mejor que puedo y dar lo mejor de mí al equipo y al entrenador. Vamos a intentar hacer feliz a la afición y poner al Valencia donde se merece" MESTALLA Y LA CIUDAD "Mestalla es un campo difícil, la ciudad es maravillosa y tengo que rendir lo mejor que pueda y dar lo mejor de mí" EL DORSAL 23 "Me dijeron los números que quedaban y cuando me dijeron que estaba libre el 23 no lo dudé porque es un número que me identifica mucho por todas las grandes leyendas que han lucido el 23. Oficial: Ilaix Moriba, nuevo jugador del Valencia CF COPA DE ÁFRICA "Vengo con la moral alta, he debutado en la Copa África, con mi país y eso me encantó, vengo contento y motivado para seguir jugando aquí y demostrar lo que valgo" BORDALÁS "Siempre que juego intento dar todo de mi, me gusta competir, no me gusta perder en nada. Me identifico con esa filosofía y estoy contento de que me pueda ayudar en todo lo que pueda y voy a aprender todo lo que pueda de él".