Comienza el tramo decisivo de la temporada y el Valencia lo afronta con la cara lavada en cierta medida. La insistencia de Bordalás ha hecho efecto y, aunque todavía queda trabajo por hacer, la plantilla se ha reforzado, buscando acomodo a los futbolistas que no contaban para el míster, e incorporando jugadores en las posiciones que más falta hacía. De esta manera, el equipo ha sufrido cambios con los que Bordalás tendrá que trabajar para encontrar cuanto antes el mejor esquema posible.

La primera parcela en verse reforzada fue la línea defensiva. Con el fichaje de Eray Cömert, el técnico alicantino dispone ahora de cuatro centrales en el primer equipo: Alderete, Diakhaby, Paulista y el propio Cömert. No obstante, al brasileño no se le espera a corto plazo debido a su lesión, por lo que Bordalás tendrá que seguir sobreviviendo con tres. Eso sí, de ahora en adelante sin recurrir tanto a planes B o C como Hugo Guillamón o ‘niños’ del filial, que militan en Tercera RFEF y que son más futuro que presente. La incorporación del suizo permitirá además seguir utilizando el sistema de tres centrales que tantos elogios ha recibido últimamente en rueda de prensa por parte del propio míster.

Avanzando linealmente, el centro del campo es otra zona que Bordalás había pedido subir de nivel. De momento, hombre por hombre. Wass ha dejado su sitio al jovencísimo Ilaix Moriba, cedido hasta final de temporada. Aún con la esperanza de incorporar a un centrocampista defensivo, Guillamón, Soler, Racic, Koba e Ilaix alternarán minutos en ese centro del campo que sigue necesitando mimbres.

El mercado sigue activo y el Valencia, como no puede ser de otra manera, sigue moviéndose en busca de buenas operaciones. La de un extremo o banda es una de ellas. Ahora mismo Bordalás en plantilla solo dispone de Hélder Costa y Cheryshev como bandas puros. Carlos Soler, que ya empezó la temporada jugando en el costado derecho, volverá a ganar protagonismo en esa posición de acabar así el mercado. Ante este panorama, la opción del doble lateral irrumpe con fuerza. Y ahí es donde Toni Lato y Jesús Vázquez tienen más opciones. La situación en los carriles se mantiene intacta y así será hasta el final de mercado: Thierry y Foulquier por la derecha; Gayà, Lato y Jesús por la izquierda.

La secretaría técnica de Mestalla también continúa pendiente de sus delanteros. Lo único que parece claro es que Bordalás ha encontrado en la pareja Guedes- Hugo Duro su punta de lanza de confianza. Marcos André y Maxi Gómez, salvo gran oferta de última hora por el uruguayo, serán, en principio, los delanteros suplentes para la fase decisiva del curso. Manu Vallejo tiene un pie y medio fuera del club, que negocia a estas horas su salida.

Demarcaciones intactas

Más allá de los dos laterales, la otra posición que no sufrirá modificaciones será la portería. No habrá cambio de nombres, pero sí de protagonismo. La lesión del hasta ahora titular indiscutible Jasper Cillessen obliga a Bordalás a recurrir a Jaume y Mamardashvili hasta que el neerlandés se recupere. De momento parece que tiene la delantera el de Almenara, pero con otra competición como la Copa del Rey por delante, el gigante georgiano podría volver a tener minutos, esta vez en la competición del KO y no en liga. Cristian Rivero, sin minutos y en la rampa de salida desde verano, ya es jugador del Alcorcón.

Así pues, a falta de operaciones de última hora, Bordalás sobrevive a su segundo mercado como entrenador del Valencia con una plantilla más corta en cuanto a número, pero más rica de jugadores utilizables para el míster. Portería y laterales intactos; el centro de la zaga se ve reforzada con la llegada de un jugador más; hombre por en el centro del campo; pocos jugadores de banda; y una pareja de delanteros inamovible.