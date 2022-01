Se acabó la espera. Bryan Gil ya es jugador del Valencia CF a todos los efectos. Eso sí tan solo hasta el final de la presente temporada, pues se trata de una cesión sin opción de compra. Tras la revisión médica y la firma de su contrato, el jugador atendió a los medios del club para pronunciarse por primera vez como futbolista del Valencia: "Es un día especial para mí. Tenía ganas de estar aquí. Mi familia también está muy feliz. Tenían ganas de que volviera a España y ahora toca disfrutar del equipo y de la ciudad".

El prometedor extremos no quiso pasar desapercibido en su primer día como valencianista y mandó un mensaje de ilusión a la afición de Mestalla: "Vengo aquí a darlo todo, a hacer disfrutar a la afición y al Club. Estoy seguro de que vamos a hacer cosas muy grandes".

Objetivo en el Valencia

Tras gozar de pocos minutos en el Tottenham, la opción de venir al Valencia era una gran oportunidad de volver a ganar protagonismo, y además en una liga que ya conoce a la perfección. "Espero crecer como jugador y aportar al máximo al míster y al equipo. Quiero coger un poco más de experiencia y trabajar mucho".

ADN del Valencia CF

El club de Mestalla no estaba solo en la carrera por hacerse con los servicios del futbolista, pero su predisposición a volver a España colocaban al Valencia en la 'pole' casi en todo momento. "Una de las razones por las que he venido aquí es el estilo de Bórdalas y como compite. Creo que me ayudará muchísimo".

Ganas de empezar ya

El primer compromiso está a la vuelta de la esquina. El Valencia recibe al Cádiz para intentar pasar a las semis de la Copa del Rey y el jugador podrá redimirse de su última experiencia en Mestalla, que no fue del todo buena. "Mi visita a Mestalla el año pasado fue triste, ya que descendimos con la SD Eibar. Pero espero que este año, en este estadio, las tardes sean de muchísimas alegrías. Tengo muchísimas ganas de pisar Mestalla, de ver al público ahí y de ganar cuanto antes. Tenemos un partido importante el miércoles y queremos colarnos en las semifinales".

Viejos conocidos

Jugadores con los que ya ha compartido vestuario en categorías inferiores de la Selección Española como Soler y Guillamón también han ayudado a su fichaje. Bryan Gil incluso desvela la importancia que tuvo Soler en su llegada: "Con los que más contacto he tenido son Carlos y Hugo. Carlos me ha escrito mucho. Me ha ayudado mucho y se lo agradezco. Me daba tranquilidad. Estoy muy feliz de volver a verlos y volver a jugar con ellos. El llegar a un vestuario nuevo y conocer a gente importante te da mucha confianza, sobre todo, los primeros días".