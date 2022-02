José Bordalás ha hablado de su futuro como entrenador del Valencia CF. Al técnico se le notó cabreado pero comprometido con seguir "trabajando con la máxima profesionalidad". Tal y como publicó SUPER, el posicionamiento del técnico a la hora de pedir fichajes no ha frenado, pese al inevitable desgaste, sus ganas de momento de seguir en el Valencia, aunque haya forzado a Meriton a aceptar una cohabitación.

Estas fueron las preguntas relacionadas sobre su futuro:

¿Seguirá la próxima temporada?

Mi relación es buena y excepcional. Ahora mismo yo no estoy pensando en la temporada próxima, sino en el momento actual. Hay que sellar los puntos necesarios en esta segunda vuelta.

¿No se compromete?

Me estás haciendo una pregunta que no me atañe a mí. Soy portavoz del equipo. No me gusta hablar del futuro.

¿Alimenta la especulación de no seguir?

Yo no alimento nada, mi mensaje a los futbolistas es que no podemos pensar en pasado o futuro y nuestro presente es el Cádiz. Ese es mi objetivo y estoy tranquilo, trabajando con la máxima profesionalidad. Me voy a dejar hasta la última gota de energía y sudor. No me pongo límites. Esta es la plantilla y hasta final de temporada.