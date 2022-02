El partido de cuartos de final de la Copa del Rey tuvo de todo, incluso ‘primeras veces’. Los tres nuevos fichajes del Valencia CF en el mercado de invierno se estrenaron en Mestalla a pesar del poco tiempo que llevan entrenando con el equipo y dejaron la sensación de tener mimbres y cosas que aportar al equipo, aunque el estreno de Eray Cömert fue más complejo que el de Ilaix Moriba por contexto y necesidades del guión. «Me han gustado mucho», expresó José Bordalás sobre los nuevos, a los que valoró de forma individual.

Más allá del flechazo que supuso el debut de Bryan Gil, en el once titular estuvo el central suizo Cömert, cuyo debut tuvo luces y sombras. El jugador llegó falto de ritmo de Basilea, dónde llevaba tiempo sin competir al máximo por no querer renovar su contrato con los helvéticos, pero el problema en la enfermería valencianista lo llevó directamente a la alineación inicial. Su desempeño fue irregular, es cierto que se mostró bien colocado en los centros laterales, faceta en la que mejor cumplió, pero no estuvo nada cómodo en el marcaje.

El central de 23 años ha hecho toda su carrera en Suiza y era la primera vez que le tocaba marcar jugadores del campeonato español y tuvo serias dificultades para imponerse en los duelos y encontrar la tranquilidad con el balón en los pies, que es uno de sus fuertes. «A Eray quizá le ha costado un poco más pero es muy serio y no conoce LaLiga», explicó Bordalás, que se mostró confiado en que su adaptación será exitosa.

Descarado Moriba

El que no salió de inicio fue Ilaix Moriba, que dejó una grata impresión en el rato que estuvo sobre el campo. Bordalás le introdujo en el doble pivote para ir a por el partido y cuajó una demostración de descaro y capacidad con la pelota. El jugador cedido por el RB Leipzig no dejó de pedirla, superó líneas de presión con sus pases, combinó con habilidad y demostró su capacidad física en la medular ayudando al Valencia a dominar al Cádiz e ir a por la victoria en el tramo final.

Quizás el principal problema pueda ser su exceso de confianza. En algunas acciones tiró algún regate demasiado arriesgado cuando el equipo estaba volcado y con las líneas muy altas. Bordalás se mostró muy satisfecho con su rendimiento, destacando su capacidad para batir líneas y también confesó su sorpresa por el gran dominio que ofreció el joven futbolista en el juego aéreo.