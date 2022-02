Si de algo ha servido la rueda de prensa de José Bordalás previa al Valencia-Real Sociedad es para hablar del importante momento de la temporada que afrontará el Valencia CF en este febrero-marzo.

Con las semifinales de la Copa y en la lucha por intentar acercar al equipo a los puestos europeos de LaLiga, el técnico quiso destacar en todo momento la importancia de ganar en Mestalla para seguir llenando de optimismo al valencianismo y recargar de moral a una plantilla, que no gana en la competición doméstica desde el duelo ante el Levante.

De hecho, el Valencia CF aún no sabe lo que es ganar en 2022 en LaLiga, con lo que toca plantar cara y buscar los tres puntos en Mestalla, que serán decisivos para afrontar de 'cara' la ida de las semifinales coperas ante el Athletic.

Portazo de Bordalás al mercado de fichajes

Por eso Bordalás se centró exclusivamente en la situación del equipo y en el duelo ante los txuri-urdin, dando un carpetazo definitivo al mercado de fichajes y a la no llegada del refuerzo del '6' que él mismo pedía. "No voy a entrar en ningún tipo de polémica y no voy a hablar de este tema", dijo cuando le cuestionaron sobre la opción fallida de Diawara. "No voy a entrar en el mercado de nuevo. Ahora estamos centrados en dos competiciones", zanjó.