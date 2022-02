Una lástima el empate contra la Real en Mestalla. La ilusión que ha desatado la Copa en el equipo y en la afición bien merecía un esfuerzo extra para cerrar una semana redonda. Cierre del mercado, semifinales con sufrimiento y tres puntos contra un rival directo en Liga, pero no. El técnico, con sus rotaciones, evidenció que se movía entre dos tierras, Mestalla y San Mamés. Era importante el partido contra la Real, pues LaLiga es la que te da de comer. Sin embargo el primer asalto de Copa, espaciado en el tiempo de la vuelta, supone un estímulo anímico y una posibilidad de título demasiado importante como para dejarla pasar a la ligera. Aun así, pese a las explicaciones del técnico, eché de menos algo de freno en la revolución del once. La temporada está en un punto en el que los empates para mirar hacia arriba sirven de poco o no terminarás de despegar. Lo mejor: la solidez defensiva que está ganando el equipo. Ahora a Bilbao.