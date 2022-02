Darío Poveda ha sido protagonista en las redes sociales por sus palabras sobre Hugo Duro, pero sobre todo sobre José Bordalás y su cuerpo técnico. El delantero ha destacado el rendimiento de su ex compañero en el Getafe, aunque ha dejado un ‘recado’ sobre el ambiente que se puede vivir en el vestuario.

El jugador del San Vicente del Raspeig llegó al Coliseum Alfonso Pérez con José Bordalás como entrenador. Poveda aterrizó en el equipo en el verano de 2020, cedido por el Atlético de Madrid. Sin embargo solo jugó un partido en toda la temporada a las órdenes del ahora entrenador del Valencia.

Las palabras del ahora jugador de la SD Huesca han sido en una entrevista al programa de radio Hora Azulona y mientras respondía sobre Hugo Duro ha terminado hablando del ambiente en los vestuarios de Bordalás: “Al final los delanteros son rachas. Me sorprendió porque creo que lo tenía hecho para ir a Valladolid y de repente el último día fue para Valencia. Por él me alegro. Es un chico excepcional. Está haciendo bastantes goles. Es algo que está manteniendo al Valencia a las alturas de llegar ahí arriba”, analizaba sobre Hugo Duro

“No sé cuánto aguantará ese equipo me la juego a decir a no sé si llegará muy arriba”, continua Póveda

“¿Por el ambiente?”, insistió el periodista.

“Vengo de compartir vestuario con ese cuerpo técnico y no sé cuanto tiempo puede durar ese ambiente. Mi experiencia con Bordalás no fue buena. Él estaba en contra de mi fichaje, incluso hizo muchas cosas para evitar mi fichaje. No me sentí bien tratado”, ha cerrado tajante el delantero del Huesca.