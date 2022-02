El centrocampista del Valencia CF Ilaix Moriba ha dado algunas de las claves para afrontar la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club. "Es una batalla, tenemos que ir con la cabeza fría, con todos los sentidos puestos, tenemos que ir con la mentalidad de ir a por ellos y no echarnos atrás". El jugador es ambicioso y quiere que la Copa se quede en Mestalla. "Es un título que se le da a la afición que tanto se la merece como nosotros, estamos tan ilusionados como los aficionados. Queremos que la Copa venga a València y que la disfruten como se merece". Estas son sus declaraciones completas al club:

ADAPTACIÓN

La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. He visto el apoyo de la gente, cómo nos anima y es algo que no se vive todos los días y eso da más ánimo para ir a por todas.

TITULAR

Yo siempre tengo la mentalidad de jugar y de darlo todo, haré lo que el míster decida, tengo que aceptarlo y estar con el equipo.

SAN MAMÉS

Es una batalla, tenemos que ir con la cabeza fría, con todos los sentidos puestos porque ya hemos visto que es un equipo que ya ha eliminado al Madrid y al Barcelona y es un equipo que va con todo. Nosotros también tenemos las mismas ganas, en un partido nunca sabes lo que puede pasar. Es un equipo complicado, pero me alegré cuando vi que la vuelta era en casa. Es un partido de tú a tú y tenemos que ir con la mentalidad de ir a por ellos y no echarnos atrás y luego en Mestalla no parar de correr, ir a por el rival y echarlos atrás.

MESTALLA

La afición tiene un sentimiento por el club muy grande y es muy importante que la afición y los jugadores estamos unidos, tener el mismo objetivo, me ha encantado el ambiente que hay, me ha encantado, no podemos fallar a la afición, esa es la mentalidad.

TÍTULO COPA

Es la manera más rápida de entrar en Europa, es un título que se le da a la afición que tanto se la merece como nosotros, estamos tan ilusionados como los aficionados. Queremos que la Copa venga a València y que la disfruten como se merece.