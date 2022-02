El entrenador del Athletic Club de Bilbao, rival del Valencia CF en la semifinales de la Copa del Rey, cargó duramente contra los horarios de su equipo de cara al partido de vuelta y el encuentro previo de LaLiga, debido a que tendrá unas 48 horas menos de descanso que los valencianistas. «Es una decisión que se aleja de la lógica», explicó.

El partido de vuelta en Mestalla tendrá lugar el próximo miércoles 2 de marzo y el Athletic jugará el domingo anterior (27 de febrero) contra el FC Barcelona en el Camp Nou a las 21:00 de la noche, mientras que esa jornada el Valencia visitará Son Moix el viernes (25 de febrero) también a las 21:00 de la noche, por lo que el tiempo de descanso de los blanquinegros será exactamente dos días superior. Esta circunstancia ha encendido los ánimos del preparador asturiano: «Me parece totalmente ilógico que un equipo -el Valencia- juegue el viernes y nosotros el domingo. No me parece normal y no es quejarme, es que es una incongruencia total. Es el último partido para jugar una final y hay tiempo suficiente para igualar», expuso con vehemencia Marcelino.

Ya de cara al encuentro de este jueves el Valencia contará con un día más de preparación, ya que el Athletic jugó contra el RCD Espanyol en lunes y el Valencia el domingo, aunque es una diferencia asumida por el entrenador, que centra sus iras en la cuestión de la vuelta: «tener de dos a cuatro días es muchísima diferencia», expuso.

Está «cabreado» Para el que fuese entrenador del Valencia, la cuestión de los horarios carece de sentido y se expresó en la sala de prensa del Nuevo San Mamés con un gesto ostensiblemente enfadado y un tono de voz muy vehemente: «No tiene ninguna lógica y sí me cabrea porque para llegar a la final tienes que intentar que los dos equipos tengan condiciones similares. Un día, bueno. Pero dos... Me parece que se aparta de la lógica», razonó Marcelino. Está por ver si sus declaraciones generan algún tipo de reacción en el ente federativo o LaLiga o si se mantiene el horario establecido.