El técnico del Athletic Club Marcelino García Toral ha repasado en la publicación especializada The Coaches' Voice (La voz de los entrenadores) su trayectoria como entrenador. El asturiano ha recordado a pocas horas de la semifinal de la Copa del Rey sus inicios en los banquillos y, como no, su paso por el Valencia CF. Una reflexión llama poderosamente la atención. Cree que de haber seguido en la entidad de Mestalla su equipo habría optado a luchar por el título de LaLiga. Lo tiene claro. "Los celos del dueño destruyeron algo que era muy bueno". Estas son las mejores frases de su entrevista:

Su destitución del Valencia

Surgieron cosas que se escapan al control del entrenador. Son situaciones donde no mandan los resultados. En este caso fueron los celos de los dueños del club sobre un director general extraordinario, Mateo Alemany, un director deportivo de un alto nivel, como Pablo Longoria, y un entrenador, en este caso yo.

El proyecto deportivo roto

Se destruyó algo que era muy bueno. Un equipo ganador y con un margen todavía de progresión muy importante. Estaba seguro de que esos jugadores, ya con la experiencia de haber ganado un título el año anterior, podrían haber peleado por la Liga. Tenían la capacidad y seguridad para hacerlo. Para todos los que formamos el cuerpo técnico fue un golpe duro de asimilar esa destitución. Creímos que fue, a todas luces, caprichosa e injusta.

La Copa del Centenario

Fue mucho más que un título para el Valencia. Unió a club, plantilla y la afición. Algo que llevaba mucho tiempo sin pasar. Lo sentimos así en la celebración por las calles de la ciudad y los días posteriores.

Su fichaje por el Athletic

Era una opción no valorada para nosotros, porque no era una situación que pensábamos que se pudiera dar. Creo que nunca hemos tardado tan poco tiempo en aceptar una oferta. La decisión fue rapidísima. Y fue así porque éramos conscientes de que en el Athletic estábamos ante la posibilidad de entrenar a un gran club, con una filosofía diferente y muy especial. No hay ningún otro equipo en el mundo donde solo jueguen los chicos de la tierra, el País Vasco, en el equipo. Por eso la cantera es más importante. Cada día lo sentimos así y estamos muy orgullosos de forma parte de ello.