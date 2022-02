El mediocentro del Getafe Mauro Arambarri ha reconocido que José Bordalás le ha llamado en este mercado de invierno. El '6' uruguayo ha confesado en una entrevista a 'El Partidazo de Cope' que el técnico del Valencia CF se interesó por la posibilidad de sacarlo del Getafe en enero y reforzar la plantilla, tal y como sucedió el pasado verano.

«Él me ha llamado en enero pero yo estoy con la mente aquí en Getafe y es un tema de clubes y ahí ya no me meto. Pero mi relación es buena porque yo de mi parte he dado también lo que él pedía de un jugador», confesó el jugador.

Arambarri también ha salido en defensa de Bordalás tras las palabras de su exfutbolista Darío Poveda en las que contaba su mala experiencia con el entrenador en el Getafe y auguraba: "No sé cuánto tiempo durará el buen ambiente". Estas fueron las palabras de Arambarri:

"La temporada pasada fuimos muy irregulares. Pero creo que cada uno tiene que ser autocrítico, porque al final es fácil mirar a los lados y señalar a la gente. También hay que estar preparado para jugar, esta liga requiere mucha preparación y los entrenadores ven lo mejor para ellos. Yo con Bordalás siempre tuve una buena relación. Hay que ser autocrítico y ver las cosas que no se han hecho bien para después salir a hablar. Darío es muy joven y él sabrá lo que dice, pero el fútbol da muchas vueltas".