José Bordalás y Marcelino García Toral vuelven a encontrarse en una eliminatoria de Copa del Rey. La primera vez que lo hicieron fue en 2005 cuando el Alicante de Bordalás eliminó al Recreativo de Huelva de Marcelino. Allí comenzó una rivalidad que alcanzó el pico de crispación en los cuartos de final de 2019. Los dos entrenadores hicieron las paces hace meses en la vuelta de Marcelino a Mestalla. Para la historia quedan aquellos días de máxima tensión en sala de prensa. Así fue la guerra dialéctica en sala de prensa que acabó en el campo.

Marcelino 21/01/2019

"El Getafe es un equipo que juega al borde del reglamento. Expreso mi opinión. Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar, jugamos contra el equipo que hace poco vi que era que más faltas hacía en el campeonato"

Bordalás 23/01/2019

"Yo no tengo nada con ningún entrenador. Sí que he visto que él ha tenido problemas con muchos entrenadores. Klopp ya sabéis lo que dijo, no tengo más que decir. No le he saludado porque entró muy tarde al partido. Me pasó en un partido de Liga que le estuve esperando y entró minuto y medio después cuando yo ya estaba pendiente del encuentr0"

("No sería como él ni un segundo de mi vida y repito que es un gran entrenador", dijo Klopp sobre Marcelino)

Marcelino 28/01/2019

Sobre las declaraciones de mi compañero. Como diría... Soy el entrenador del Valencia y creo que no debo responder a ataques personales. Me equivocaría si contesto a descalificaciones personales. Tengo 53 años. Afortunadamente acabo de cumplir 300 partidos en Liga, Respeto a todos los entrenadores a los de más experiencia y a los que acaban de llegar a primera división. Insisto tengo la educación y el respeto máximo para no hacer aquí declaraciones que signifiquen un menosprecio para cualquiera de ellos. Imaginaros que yo para valorar la situación del entrenador del Getafe hago uso de las palabras del entorno de Cata Díaz . Pero yo nunca lo haré".

("Falso, traidor, cobarde. Todo el año pasado llamando por teléfono pidiendo ideas, sí, como leen, ??¡IDEAS!!!, las que él no tenía para llevar al equipo adelante. Tuviste la suerte de que el grupo, excepto alguno, y cuando digo alguno digo esos amigotes que te hiciste para que te cuenten cosas, buchones, alcahuetes o como quieran llamarlos; a estos los dejo de lado porque no formaban el grupo, hacían de tus espías. Qué vergüenza, qué asco ver jugadores así. Igual el de arriba va poniendo las cosas en su lugar y a algunos ‘pajaritos se le van cortando las alas", dijo la esposa del Cata Díaz sobre Bordalás)

El grado de crispación de la sala de prensa se trasladó al campo con el gesto de "llorones" del preparador físico de Bordalás, Javier Vidal, la posterior celebración de Rodrigo Moreno con el mismo gesto, el pisotón de Damián Suárez a Kang In Lee o el conato violento del uruguayo subiendo al autobús del Valencia en busca del segundo de Marcelino, Rubén Uría. Esta temporada los dos entrenadores enterraron el hacha de guerra en el Valencia-Athletic de la primera vuelta de LaLiga con saludo incluido de ambos. Este jueves, según Bordalás, "seguro que habrá buen rollito".