El jueves se juegan la primera batalla para conseguir el pase a la final de la Copa del Rey el Athletic Club y el Valencia CF. Marcelino ha comparecido en rueda de prensa y ha tenido buenas palabras para su equipo, pero también para el que fue su club hasta hace poco más de dos años y hacia Bordalás. Eso sí, se ha mostrado crítico con el calendario del partido de vuelta de las semifinales que se disputará en Mestalla.

El entrenador del conjunto vasco ha descartado que pueda decidirse la eliminatoria en el partido de ida: “No preveo una ventaja definitiva para ninguno de los equipos y lo lógico es que el pase a la final se juegue en Mestalla, otro grandísimo escenario. Están asegurados dos grandes espectáculos en dos grandes escenarios con dos grandísimas aficiones.”

Análisis del Valencia

"Vamos a encontrarnos un partido muy diferente a los partidos ante Real Madrid o Barça porque los estilos son diferentes. El Valencia está asentado en una idea y es difícil de batir. Tenemos que ser poderosos en los duelos y en la disputa, pocas veces recuperaremos en campo contrario. El Valencia es muy solidario y nos obligará a una idea concreta en ataque para hacer transiciones rápidas. Se prevé un partido intenso, muy difícil, con bastantes interrupciones, menos tiempo de juego que en los anteriores y muchísima dificultad. Tenemos que intentar meternos en esa dinámica. El público también debe saber que el partido tendrá paradas y apretones....habrá que estar muy certeros en las dos áreas".

Al ser preguntado por la sangría defensiva valencianista el entrenador asturiano no ha querido mojarse del todo: "Valoro a mi equipo, a los equipos de los demás los respeto, pero no soy nadie para valorarlo. Todos los entrenadores intentamos mantener equilibrios y seguro que Bordalás lo trabaja en el suyo”.

Bajas en defensa del Valencia

"No me influye nada. El Valencia tiene muy buen potencial, buen equipo y jugará con los futbolistas que el entrenador pueda y considere".

Relación con Bordalás

Marcelino y Bordalás tuvieron sus más y sus menos en aquella famosa eliminatoria en la que se enfrentaron ambos entrenadores representando al Valencia y Getafe respectivamente. Sobre cómo será el encuentro entre ambos, Marcelino ha comentado: "Voy a saludar a Bordalás con el máximo respeto como cualquier otro entrenador, respetando al máximo su trabajo y defendiendo intereses de cada equipo desde el máximo respeto. Miramos a presente y futuro y olvidamos el pasado. Bordalás fue súper amable cuando fuimos a Mestalla".

Quejas por el horario de la vuelta

El asturiano se ha mostrado satisfecho con el horario del partido de ida, pero no con el de vuelta, y cree que con casi un mes por delante para organizar el calendario, se podría haber tomado otra decisión: "No es que yo esté molesto, es que se explican unos hechos de manera incontestable. Las competiciones se deben jugar en las mismas condiciones. En este partido tenemos un día menos de descanso y lo aceptamos pese a que se nos movió el partido de Liga de viernes a lunes. Las fechas están súper apretadas, pero a nosotros se nos movió un partido de Liga y uno de Copa, el del Real Madrid, al jueves. Lo que no me parece es que con casi un mes de distancia tengamos partido de Liga el domingo a las 21 horas y el Valencia lo haga el viernes. El último partido antes de llegar a una final debe equipararse para que no pase esto.

Si un rival tiene cinco días para jugar una semifinal nosotros con cuatro nos conformamos. O jugamos con tres y tres días o con cuatro y cinco, aunque tengamos un día menos, que no lo considero trascendente. No son ni excusas ni enfados, son acontecimientos ante el segundo partido de una semifinal. Todos los equipos deben tener mismo trato y mismo respeto. Hay tiempo suficiente para solucionar y poner a estos dos equipos en igualdad de condiciones. Cuando acabamos el partido el lunes a las 11 y pico de la noche y tenemos el siguiente el jueves los días de 30 horas me vendrían un poco mejor. Mi parcela es la que me toca, desde la posición deportiva".

Soluciones que propone

Marcelino ha concluido con que: "Hay dos soluciones: jugar los dos equipos en LaLiga el domingo o jugar la semifinal de Copa el jueves, aunque el Valencia tenga seis días de descanso y nosotros cuatro. El problema viene cuando tienes que jugar al de 3 días, que se da el problema de la recuperación".