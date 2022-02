José Bordalás espera a Hugo Guillamón por narices. El técnico del Valencia CF no tiene un ‘6’ específico en la plantilla para el partido más importante de la temporada y está dispuesto a esperar al jugador hasta el último minuto. El futbolista no entrenó con el grupo este miércoles, trabajó en solitario en el gimnasio, pero no está descartado para viajar a Bilbao. Así lo reconocía el propio entrenador en sala de prensa. «Hugo tuvo que pasar por quirófano y hasta este jueves no sabremos si podemos contar con él. Confiamos en que sí porque está muy animado y con interés de ayudar a su equipo».

El dolor y la inflamación en su tabique nasal remiten progresivamente, según ha podido saber este periódico. El futbolista ha experimentado una leve mejoría en las últimas horas, aunque todavía no tiene el visto bueno de los médicos para jugar. La realidad es que el margen de recuperación es muy pequeño. Si Hugo juega lo hará asumiendo un riesgo, pero el jugador está dispuesto. La máscara está preparada desde el martes. El de l’Eliana ha dado el OK desde el primer momento y apura sus opciones hasta el final. Este jueves antes de volar a Bilbao (el equipo sale a las 12:00 de la ciudad deportiva de Paterna rumbo al aeropuerto de Manises) se tomará la decisión final en función de sus sensaciones. La noche que pase es clave. También el suave entrenamiento programado para la mañana del jueves antes del desplazamiento. Bordalás no descarta a Hugo Guillamón para jugar en San Mamés La cara del jugador, eso sí, es un mapa. El club colgó una fotografía esperanzadora de Hugo con el pulgar de su mano arriba y una leyenda para la ocasión #ADN BroncoyCopero. El optimismo crece con el paso de las horas, aunque desde el cuerpo médico y el entorno del jugador prefieren ser prudentes. Hugo fue explorado por los médicos para comprobar su evolución. Llega justo. Lo ideal sería que descansara unos días, pero el equipo se juega la vida en San Mamés y el jugador está dispuesto a dar un paso adelante. Así lo hizo desde el primer día. Este jueves el desenlace.