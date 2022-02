Hugo Duro es uno de los puntales de este Valencia CF de José Bordalás. El delantero está siendo una de las sorpresas de la temporada con sus goles, además de su gran rendimiento. El atacante ha hablado para VCF Media en la previa a las semifinales de Copa del Rey contra el Athletic. Ilusión es la palabra que resume el sentir de Hugo Duro.

Y es que el Valencia CF está a muy pocos pasos de repetir los éxitos de 2019 en la competición. “He visto fotos de cuando se ganó la Copa del Rey, del autobús, del estadio y de la afición del Valencia CF, y quiero vivir esa sensación, necesito verla y voy a hacer todo lo posible”, asegura un ilusionado Hugo Duro y explica cómo ha sido el camino hasta San Mamés: “Parece que fue hace nada cuando empezó este camino de la Copa en Utrillas, con el frío, y ahora estamos a dos partidos de la final. De momento, vamos a disfrutar de la semifinal, que creo que nos lo hemos merecido, y estamos a nada de pasar a la final”

Para acceder a la final será importante el apoyo del público en Mestalla: “Todo depende del primer partido. Si sacamos un mal resultado en la ida, de nada sirve jugar luego en casa. Tenemos que salir enchufados y sacar un buen resultado, porqué sabemos que la vuelta en Mestalla va a ser un infierno para ellos. La afición nos va a llevar y nos va a dar el empuje necesario. Esperamos, juntos, poder llegar a la final”

No obstante antes tendrán que superar al Athletic de Marcelino García Toral: “Somos dos equipos intensos, históricos, y jugamos en un campo y ante una afición que también es brutal. Además, nos enfrentamos a un equipo que ya ha eliminado a Barcelona y Madrid, pero ahora nos toca a nosotros intentar pasar a la final y vamos a luchar por ello”

Hugo Duro espera ser importante en la eliminatoria después de haber recibido ya el reconocimiento de Mestalla: “El otro día en Mestalla, cuando me cambiaron ante el Cádiz, salí con los pelos de punta. Es la primera vez que me dan una ovación y que lo haga un campo como Mestalla y con la gente de pie ha hecho que se me quede la imagen grabada”