Lo que faltaba. Tras el escándalo arbitral de San Mamés, todavía quedaba por escuchar a Raúl García (reconocido líder del 'otro fútbol' por sus constantes pérdidas de tiempo y picarescas para 'calentar' a los rivales) quejarse del estilo del Valencia CF de Bordalás en los micrófonos de DAZN.

Al equipo valencianista le pitaron una falta inexistente en contra que terminó con el 1-0 que él mismo marcó y le robaron un penalti que era más que claro, ya en el tiempo de descuento, que podía haber sido el 1-2.

Y tras esto, y con Hugo Duro y el valencianismo desquiciados contra el arbitraje, Raúl García quiso dar la nota con una incomprensible declaración que le retrata.

"Nosotros queríamos un partido de intensidad y ellos lo contrario. Cuándo no se quiere jugar es muy difícil. Sabemos que somos un equipo que nos gusta mucho el ritmo y hoy no se ha podido. Eso a nosotros no nos va. Los minutos de juego están ahí, no hace falta que lo diga yo", aseguró tras el final de la semifinal en San Mamés.