Hugo Duro valoró el empate tras el partido y destacó la importancia de no perder en un campo tan complicado, pero habló de "sensación agridulce" por el penalti no pitado: "Un empate aquí, donde Barca y Madrid han perdido, es muy importante. La sensación es agridulce por no ganar, por el penalti que ha sido como un castillo. Buen empate, pero sensación escocida. Sigo sin entenderlo, tengo que verlo pero no lo entiendo, se pitan penaltis por menos, el otro día al Cádiz le pitan dos de risa. Es que hasta se cae el defensa, y es porque me ha dado".

El autor del gol se mostró contento por su excelente racha con el gol, le dio méritos a su equipo y centró el foco en LaLiga hasta el partido de vuelta: "Espero que no acabe mi idilio con el gol. También es gracias a los compañeros. Ya estamos pensando en el Alavés, aparcamos la copa y nos centramos en liga", concluyó Hugo Duro.