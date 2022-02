El Valencia consiguió un empate meritorio en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey con el que marcharse a Mestalla con serias opciones de pasar de ronda, pero Munuera Montero pasó por alto un claro penalti de Vivian sobre Hugo Duro a pocos minutos del final que hubiera cambiado el partido.

El delantero valencianista recibió un pase en largo desde la medular que le dejó solo ante Agirrezabala, y ante la dificultad de Vivian en interceptarlo dentro de la legalidad, el central decidió poner el brazo sobre su hombro y derribarlo ilícitamente. Munuera Montero, quien siguió la acción en buena posición, no solo no señaló penalti sino que decidió mostrarle la amarilla a Hugo Duro. Un escándalo en San Mamés del que el Valencia espera no acordarse en la vuelta.