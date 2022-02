Omar Alderete y Carlos Soler hablaron con los medios del club tras el partido. En primer lugar, el paraguayo destacó la intensidad del partido: "Fue un gran partido, se cortó mucho pero es normal por ser una semifinal". Respecto al penalti, el central tampoco tuvo dudas y coincidió con la opinión de sus compañeros: "Lo vi en el vestuario y fue claro, es increíble que no lo pite".

Por último, Alderete también quiso reconocer que deben mejorar el nivel en liga para empezar a ganar puestos: "Tenemos algo pendiente en liga, el valencia debe meterse arriba en la pelea, hay que sumar", concluyó.

Por su parte, Carlos Soler mantuvo su discurso en la misma línea que Alderete y comentó más jugadas en las que el Valencia salió perjudicado: "Con respecto a Hay varias acciones clave en el partido, el penalti no sé si es o no, entiendo que el árbitro diga que no, pero es que en la repetición es clarísimo. Es un penalti clarísimo y en las cámaras es muy sencillo verlo. La acción de su gol, me pisan a mí en la falta. Y luego la acción de los tacos en el muslo es roja, pero no depende de nosotros, lo tenemos que decir porque si no parecemos los tontitos y eso no puede ser. Lo hemos hecho bien pero se puede hacer mejor", sentenció.