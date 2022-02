Camino de las 48 horas después de la batalla de San Mamés y aún no he visto la condena al Valencia por su tan violento y rudimentario estilo de juego. Tampoco ha salido nadie del equipo a pedir perdón. La sensación es que tras la ida es el Valencia el que tiene que dar gracias por acercarse a la final. Ya se las han apañado para virar el relato y obviar que aquí el principal perjudicado es el vilipendiado. Pues miren, es una buena noticia. Sí. Cada vez que el Valencia compite y hace un partido serio salen los queridos Guardianes del fútbol. Llega un momento en el que no es una cuestión de puntos de vista distintos, de prismas diferentes para llegar a la victoria. Es una imposición de estilo. Una pureza disfrazada de intolerancia. Si no es así, el resto es malo. La realidad es que Bordalás tiene más éxitos en su carrera que fracasos. Y está a dos pasos de un título. Si el Valencia llega a la final o la gana, tendrá que renunciar a ella por no jugar bonito por que ellos lo dicen. Sigan.