Álvaro González, defensa del Olympique de Marsella, estuvo en el radar del Valencia CF el pasado mes de enero. El equipo de Bordalás buscaba un central y el español, que no estaba teniendo el protagonismo esperado este curso en la Ligue 1, fue una opción más que se tanteó hasta que finalmente se apostó por Cömert.

El mercado de fichajes de enero del Valencia CF estuvo marcado por la palabra "consenso". Se buscó, en todo momento, contentar a las diferentes partes. Por un lugar, a la institución (que buscaba refuerzos con limitaciones económicas) y por otro, al técnico (que buscaba refuerzos para darle al equipo un plus competitivo).

Para el puesto de central hubo distintos nombres, aunque en caso del cántabro no era del agrado del míster, que prefería otros perfiles como Aridane. No obstante, su fichaje estuvo cerca. Álvaro llegó a buscar casa en la ciudad y otros equipos de LaLiga, como el Levante UD o el CA Osasuna, también se interesaron en su situación.

Álvaro González da su versión sobre el fichaje fallido por el Valencia CF

Ahora, tras el cierre de la ventana de invierno, el defensor ha pasado revista en el diario AS y ha hablado de la posibilidad del Valencia CF y de lo que realmente ocurrió con el equipo de Mestalla.

"Hubo contactos. Me dijeron que me iba a llamar Corona, que es el director deportivo, pero allí también tienen un lío bastante grande. Se tenían que poner de acuerdo el director deportivo, el presidente, el entrenador y me imagino que alguna de esas partes no estaba al cien por cien segura de hacerlo. Lo único que dije es que, si se me quería, que se hiciese desde todas las partes, que, si no, no tenía por qué moverme, que no era necesario", aseguró.