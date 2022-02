La rueda de prensa previa al Alavés-Valencia de este domingo, la vuelta del equipo de Bordalás a la dinámica liguera, estuvo marcada en parte por las críticas de Marcelino al estilo del equipo valencianista.

El que fuera entrenador en Mestalla, ahora al frente del Athletic, llegó a afirmar tras el 1-1 en San Mamés (ida de las semifinales de la Copa del Rey) que el encuentro que se había presenciado parecía de "Regional".

Marcelino se quejó del árbitro, pero también del tipo de juego que propuso el Valencia CF. "Me han parecido imágenes más propias de Regional que de una semifinal de Copa del Rey. Hay que intentar favorecer el espectáculo. El árbitro es responsable de esto. No se puede llamar a esto un partido de fútbol", dijo.

Y no tenía razón, porque si hubo un equipo claramente beneficiado del desastroso criterio arbitral fue el suyo. El 1-0 llegó tras una falta inexistente y con 1-1, al borde del pitido final, se le perdonó al Athletic un penalti en contra clarísimo sobre Hugo Duro.

Las declaraciones de Bordalás

Bordalás fue cuestionado sobre las diferentes respuestas de Marcelino en San Mamés. "Los 50.000 aficionados han visto 44 minutos de partido", dijo.

El míster alicantino no entró al trapo y se limitó a decir, una y otra vez, que si llegan las críticas es porque el equipo progresa adecuadamente. "Yo dije que cuando se te critica es una señal inequívoca de que estás haciendo muchas cosas bien. Yo interpreto todo esto como un elogio. Cuando perdemos nadie habla de mi equipo, esa es la realidad", afirmó.

Ahora bien, también tuvo su pullita. "No valoraré sus declaraciones en particular. Pero está claro que merecimos más. No entiendo esa corriente. Fuimos perjudicados. Hay una intención de desviar la atención o de lastrar el gran partido que hizo el Valencia CF y de intentar condicionar. Nosotros somos respetuosos y profesionales. No entendemos eso, pero cada uno utiliza sus 'armas' fuera del terreno de juego"

Y de nuevo insistió: "Poco puedo decir puesto que es un partido que ya pasó. Al final, y llevo años en esto, cuando se critica a un equipo es señal de que se están haciendo las cosas bien. A mi lo único que me preocupa es que mi equipo compita al máximo nivel, sabemos que somos jóvenes, el equipo más joven del campeonato, y estamos creciendo. Estoy contento y satisfecho. No sé esa corriente de opinión, pero yo solo he recibido felicitaciones de gente del mundo del fútbol por el partido. Fuimos un equipo capaz de desconectar al Athletic en su casa, con el nivel de ese equipo y con la racha que tenían en Copa y Liga".