12:35

¿Está ya Marcelino 'calentando' la Copa?

"No valoraré sus declaraciones en particular. Pero está claro que merecimos más. No entiendo esa corriente. Fuimos perjudicados. Hay una intención de desviar la atención o de lastrar el gran partido que hizo el Valencia CF y de intentar condicionar. Nosotros somos respetuosos y profesionales. No entendemos eso, pero cada uno utiliza sus 'armas' fuera del terreno de juego"

¿Si ganamos mañana nos subimos de nuevo 'al carro' de la Europa League?

"Sabemos la importancia del partido de mañana. El Alavés se juega mucho, está en la zona baja y para ellos este partido es una auténtica final. Algunos de sus jugadores los he tenido a mis órdenes. Nosotros venimos de una racha no muy buena en liga y también queremos recuperar el camino de la victoria. Si conseguimos un buen resultado nos acercaremos arriba, pero no vamos a pensar a medio plazo. Debemos subir de tres en tres para estar entre los mejores"