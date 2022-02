El Valencia no da para competir al máximo nivel un jueves en las semifinales de la Copa del Rey y ganar a un equipo de descenso a segunda división el domingo. Ni siquiera para empatar. Es la triste realidad de una plantilla a lo que no le llega para mantener el nivel competitivo en dos competiciones. En Mendizorroza no se vio ni rastro del Valencia que puso contra las cuerdas al Athletic en San Mamés. Lo que se vio fue un equipo gris como su equipaje superado por el Alavés que se descuelga peligrosamente de los puestos de Europa con una sonrojante racha de 2 puntos sobre los 18 posibles. El Valencia encadena cuatro derrotas (Alavés, Atlético, Madrid y Espanyol) y dos empates (Real Sociedad y Sevilla) en las últimas seis jornadas. El equipo no gana en LaLiga desde el 20 de diciembre contra el Levante en el Derbi del Ciutat. La Liga ha destapado la triste realidad del equipo. La misma que está escondiendo la Copa.

Es la ley del fútbol. La Liga está sacando a relucir las miserias del equipo. La derrota contra el Alavés ha demostrado que el Valencia no resiste a las rotaciones. Al menos a las masivas como en Vitoria (cinco cambios con respecto a la Copa). Los cambios de Bordalás provocaron que el once perdiera mucho potencial. El equipo no puede permitirse el lujo de empezar sin Bryan Gil o Hugo Duro. El problema es que tampoco puede ganar sin el despliegue físico del jueves. Este domingo el Valencia ni jugó ni corrió. Notas y stats del Alavés - Valencia CF Los problemas del equipo siguen siendo los mismos que antes del mercado de invierno. El equipo echa de menos la figura de un mediocentro defensivo que aporte estabilidad La herida del ‘6’ sigue sangrando. Sin Wass, la dependencia del equipo en Hugo Guillamón es preocupante. Se notó en Vitoria y también en Bilbao a la hora de dar salida limpia al balón. El doble pivote Ilaix-Soler no da. Y menos si está formado por Ilaix-Yunus. El Valencia defendió mucho y bien en Copa, pero la realidad del equipo es que nada ha mejorado en defensa con el mercado de fichajes. La llegada del central no ha solucionado la hemorragia defensiva. En Mendizorroza dos goles más en contra (y van 38) del peor ataque de LaLiga. La final no es la del 23 de abril en La Cartuja. La final es el Valencia-Barça del domingo. De perder se igualaría la peor racha de Bordalás de 2 de 21 puntos. Peligro.