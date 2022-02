La presencia de Marcos André en el once titular era en la previa del partido uno de los principales alicientes para sentarse a ver la contienda. El ariete brasileño no está gozando de protagonismo esta temporada, los minutos se están repartiendo entre Maxi Gómez y Hugo Duro, dejándole en un segundo plano. Este domingo era su oportunidad de meter presión y quitar minutos a sus competidores, especialmente al charrúa, dentro de la rotación, pero la desaprovechó por completo.

El ariete no estuvo cómodo en ningún momento. Es cierto que no fue un partido fácil por dinámica ni contexto, ya que el juego se convirtió en un reto de ver qué equipo despejaba más lejos, pero André no se impuso ni ofreció ninguna alternativa lejos de los confines del área. Las estadísticas hablan por sí solas: en 45 minutos disputados solamente logró conectar cuatro pases buenos en siete intentos (un 57 por cien), perdió el 63 por cien de sus duelos aéreos y perdió la posesión cuatro veces.

En el partido contra la Real Sociedad tuvo buenos minutos a base de aparecer entre líneas e incluso dejó solo a Bryan para el mano a mano con un muy buen primer toque filtrado a la espalda de la defensa. En Mendizorroza, no obstante, no fue capaz de generarle ninguna ventaja a sus compañeros de la segunda línea y a Bordalás se le acabó pronto la paciencia. Fuera en el descanso.

Su mejor acción en el partido fue un disparo en la primera mitad tras un buen reverso dentro del área. Pobre bagaje para un delantero que aspira a ir ganando importancia dentro de los planes del entrenador y posicionarse como una alternativa fiable al gol, que a día de hoy solamente está representado en el Valencia en Hugo Duro, Gonçalo Guedes y el balón parado de Carlos Soler.