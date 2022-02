16:22

¿El peor partido de la temporada?

"No sé si es el peor partido de la temporada, no comparo, pero sí que ha sido un muy mal partido. Tiramos el primer tiempo a la basura y yo soy el máximo responsable. El equipo no estuvo en ningún momento en el partido. El rival nos ha superado en intensidad. Nos han ganado en eso. Ha habido poco juego, pero sí nos ganaron en intensidad, en disputas, en balón parado... Intentamos reaccionar en el segundo tiempo, el equipo se vio con posibilidad de ponerse por delante, pero de nuevo en otro penalti se pusieron por delante. Han sabido manejar el tramo final. Los partidos hay que aportarlos desde el pitido inicial con el nivel de exigencia apropiado.

¿Europa está imposible?

"Imposible no hay nada, pero hay que ser realistas. Con estos números no te da para estar entre los mejores. Así lo hablamos siempre. A ellos en cada balón les iba la vida y si no entrábamos al partido igualando su intensidad lo íbamos a pagar como lo hemos pagado"