El Valencia Femenino, a diferencia del primer equipo, ofreció una buena versión contra el Deportivo Alavés en un partido en el que el conjunto de Andrea Esteban ganó gracias a un gol de penalti de Salmi que permite a las valencianistas alejarse del descenso en cinco puntos.

El Valencia imprimió una presión alta y fuerte desde el inicio del partido que tensaba al Alavés, que se vio con serios problemas ante el empuje y dominio inicial del equipo valenciano, que tuvo la primera oportunidad antes de los cinco minutos con un centro de Aguado que Auñón rechazó a córner ante Jansen, que estaba preparada para rematar.

Salmi finalizó el saque de esquina, pero su chut se fue directo a las manos de Cris y las alavesas, en cuanto pudieron, salieron al contragolpe con Chamorro, que asistió a Armengol, pero su tiro se marchó alto.

El cuadro blanquinegro se mostraba efectivo en la recuperación, lo que complicaba al Alavés proponer su juego mientras que el Valencia dominaba con calma. Auñón volvió a salvar al conjunto albiazul, este domingo ataviado de rojo, enviando a córner una ocasión clara de gol y, tras el saque de esquina, Salmi le pegó con fuerza y Cris atrapó con complicaciones.

Auñón intentó sorprender a Enith con un centro-chut, pero la guardameta valenciana atrapó el intento rival y, a la media hora de partido, Torrodà culminó una jugada por banda de Aguado que terminó en córner, tras el que la árbitra decretó penalti por manos.

Salmi no falló desde los once metros (m.30) con un disparo ajustado a la izquierda y Aguado tuvo en sus botas el segundo al plantarse sola ante Cris, pero no definió bien y su disparo fue directo al cuerpo de la guardameta.

Tras el descanso, el Alavés salió con mucha garra y en la primera ocasión del segundo tiempo tuvo una triple ocasión que evitó Jiménez y Enith con una gran estirada, que volvió a volar para evitar el gol del empate de Chamorro. Beltrán estuvo cerca de hacer el segundo de falta directa, pero Cris se mostró muy segura. El Valencia, que no lograba sentenciar, sufrió durante los últimos compases, pero Enith cerró la portería para guardar la victoria.

Ficha técnica:

1 – Valencia: Enith; Beltrán, Jiménez, Carro, Kerlly, Guerrero, Torrodà, Candela (Gil, m.90), Salmi (Olga, m.79), Aguado (Asun, m.60) y Jansen

0 – Deportivo Alavés: Cris; Auñón, Ohale, Majarín, Garazi (Sanadri, m.80), Miku (Nevado, m.65), Míriam, Soliveres (Aznar, m.46), Armengol (Carrillo, m.66), Miren y Chamorro (Mukarama, m.88)

Gol: 1-0, m.30: Salmi

Árbitra: Zulema González González. Amonestó a Beltrán por parte del Valencia y a Soliveres, Miku y Garazi por parte del Alavés

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Primera Iberdrola disputado en el estadio Antonio Puchades.