El Valencia CF ha presentado un recurso al Comité de Competición para intentar rebajar la sanción de Maxi Gómez. Los servicios jurídicos han estudiado el caso y se ha decidido presentar alegaciones al acta.

La intención del club es intentar rebajar la sanción del delantero de dos a un partido. De esta forma, el uruguayo podría disputar la final de La Cartuja si finalmente el equipo se clasifica para ella.

Maxi se perderá con toda seguridad el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club que se disputará el miércoles 2 de marzo en Mestalla. El club no hay mucha confianza porque es la palabra de uno contra la de otro, pero consideran que Maxi en ningún momento le faltó el respeto al árbitro.

Bordalás ya salió en defensa del delantero el pasado sábado en sala de prensa antes del partido contra el Alavés. "No sé exactamente qué pasó. No hay que dirigirse a los árbitros en ningún término. Lo que me comentan es que él en ningún momento faltó el respeto ni al colegiado ni al línea. Era un partido con mucha tensión, respeto la decisión y ahora toca pensar en LaLiga".

Maxi vio la roja directa en San Mamés por "intimidar" a Munuera Montero durante el descanso. Así lo describió en el acta: "En el minuto 46 el jugador (9) Gomez Gonzalez, Maximiliano fue expulsado por el siguiente motivo: En la pausa del medio tiempo y cuando nos encontrábamos en el túnel de vestuarios, se dirigió al asistente nº1. asomando la cabeza entre las rejas que separan el pasillo de su equipo, del nuestro, con gestos intimidatorios, a voz en grito, recriminándole insistentemente nuestra actuación, teniendo que ser sujetado por sus compañeros y llevado a su vestuario".