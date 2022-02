LaLiga ha cambiado el horario de la jornada 26 de LaLiga atendiendo a las peticiones de Marcelino García Toral. Las quejas del entrenador del Athletic Club por disponer de menos días de descanso para preparar la vuelta de las semifinales de Copa han hecho efecto. El Mallorca-Valencia que debía jugarse el viernes 25 (21:00 horas) se atrasa al sábado 26 a las 14:00 horas. El Valencia está indignado por el cambio de horario entre otras razones porque el LaLiga le denegó al club una petición hace mes y medio. La entidad de Mestalla pidió el cambio de horario del Valencia-Espanyol del pasado 31 de diciembre. Sin embargó, el partido no sufrió ninguna modificación y el partido se mantuvo en Nochevieja.

Bordalás se quejó públicamente y pidió la modificación del horario para que el Valencia no se vea perjudicado al tener menos tiempo para preparar el choque tras las vacaciones de Navidad. Así denunció el agravio comparativo el entrenador. "Creo que en algún medio vi que el Valencia era el equipo que menos días de descanso disponía. No me parece lo más justo. Estoy convencido de que habrá una modificación y se adaptará para que el Valencia CF no salga perjudicado. Tendríamos menos días de descanso y para preparar los partidos".

Días más tarde, el técnico asumía en sala de prensa que no habría cambio de horario de LaLiga. "No estábamos conformes con el calendario porque nos sentíamos perjudicados. Me consta que mi presidente, Anil Murthy, hizo las gestiones para intentar cambiar el partido. No ha sido posible por diferentes motivos que nos argumentaros. Ahora no podemos hacer nada, más que afrontar el calendario como lo han puesto”.

El Valencia ha presentado una queja formal a LaLiga por el cambio de horario del Mallorca-Valencia previo a la semifinal de la Copa del Rey. Además, Anil Murthy se ha puesto en contacto con el presidente de LaLiga Javier Tebas para mostrar su malestar y pedir explicaciones.