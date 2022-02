Marea VCF ha emitido un nuevo comunicado en el que se asegura que su presidente, Miguel Zorío, ha podido ver la presentación de power point que el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, y su equipo ofrecieron sobre el Nou Mestalla al President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y al Alcalde de València; Joan Ribó.

“Peter Lim ha ofrecido un estadio que parte de 7.000 asientos menos que el Mestalla actual. El tercer anillo no se terminaría y se taparía con lonas in eternum. El segundo anillo sólo tendría asientos para la zona VIP del palco y el resto del público no tendría un mísero asiento de plástico. Ellos lo venden como una nueva forma de ver fútbol DE PIE, algo que ya ha quedado prohibido por la actual legislación. Y sólo se cubre una grada, la del palco. Es una vergüenza, en un estadio de escopeta nacional y sería el hazmerreir de Europa” ha afirmado Miguel Zorío.

En el comunicado, "el ex Vicepresidente del Valencia CF recuerda a los políticos valencianos que está esperando la respuesta a los respectivos requerimientos que envío al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat Valenciana para que le comunicasen por escrito lo que ya han determinado sus respectivos servicios jurídicos y además hay un acuerdo del Consell: la ATE está caducada y cualquier nuevo proyecto, incluido reanudar las obras del nuevo Mestalla necesita nuevas licencias, que en el caso del Arena de Juan Roig han constado dos años y medio".

Para Miguel Zorío, “es vergonzoso que Peter Lim intente dejarnos un buñuelo de herencia en el nuevo Mestalla para conseguir que liberen las parcelas del viejo estadio, sin cumplir con los vecinos de Valencia y llevarse así el dinero de las recalificaciones conseguidas por el Valencia CF antes de que él llegara"

"Lo que tendría que hacer Lim es pagar por las parcelas los 150 millones de euros que Aurelio Martínez y Amadeo Salvo prometieron públicamente. Ahora al club le tocará reponer garantías al banco, ya que las parcelas han pasado a valer cero patatero, con la ATE caducada”.