El embajador del Valencia CF Ricardo Arias ha respondido a las críticas que siguen llegando desde Bilbao por el estilo de juego del equipo en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés. La leyenda valencianista habla claro. "Que digan lo que quieran, si lo importante son los resultados y que los jugadores estén convencidos de que ese tipo de juego les beneficia y con el que más a gusto se sienten, los demás equipos que lloren, que protesten y que se quejen. Hay que conseguir que los equipos que jueguen contra ti suden sangre y después que se quejen y digan lo que quieran, porque al final los resultados nos pondrán arriba o abajo", ha dicho en declaraciones al club. El técnico también habló de la "prueba de fuego" contra el Barcelona. Estas fueron sus palabras:

FIEL AL ESTILO DE JUEGO DE BORDALÁS

REACCIÓN DOMINGO

Es una prueba de fuego, es importantísimo porque llevamos seis partidos sin ganar y ojalá sea el punto de partida que es lo que queremos todos, vienen la semifinales, el calendario es más asequible y ganar permitiría al equipo afrontar estos partidos con más entereza y confianza. A pesar de estar haciendo una temporada muy irregular tuvimos la oportunidad de ponernos en Champions contra el Espanyol y a poco que haga recuperará su confianza y la fuerza. Con un gran partido el domingo, si le ganas al Barça las dudas desaparecen.

UN MEJOR VALENCIA

El equipo el espíritu lo tiene, falta convencimiento de pensar que son capaces de ganar al Barça. Esta competición cada vez está más loca, pero hay que dar un salto y ponernos en el vagón que nos corresponde estar. Cada vez se va oliendo el once titular y se vienen partidos importantes.

FUERTES EN MESTALLA

Si eres capaz de ganarle al Barça, que no es imposible ganarle a este Barça, el temor de Messi ha desaparecido y las fuerzas se igualan. El Valencia no tiene que pensar que es el Barça, tiene que pensar que es el Valencia y que es el que juega en casa. La afición va a apoyar al equipo porque sabe lo que le viene por delante. La unión con la afición va a ser muy importante. Claro que se puede llegar arriba si eres capaz de ganar tres partidos para engancharte arriba y el primero es el del Barcelona. El Barça sabe que viene a un campo difícil. ¿Por qué no podemos tener una victoria contundente contra el Barça? ¿Por qué no? Yo lo pienso y lo deseo.