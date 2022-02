Gaizka Mendieta es una de las estrellas de la historia reciente del Valencia CF. El ex centrocampista vive en la memoria colectiva del valencianismo no solo por sus goles, que siempre dejaban boquiabierto al aficionado, sino también por ser el capitán de un equipo que volvía a levantar un título muchos años después con la final de Copa del Rey de 1999.

El vasco se convirtió en uno de los referentes de ese Valencia antecesor a la época dorada de principios de siglo. Junto con Claudio López, Amedeo Carboni, Santi Cañizares o Miguel Ángel Angulo fue uno de los iconos de un equipo que cogió hechuras de campeón a las órdenes de Claudio Ranieri y que con Héctor Cúper rozó la gloria europea en dos ocasiones.

Con una lona en el balcón de Mestalla que da a la Avenida de Suecia junto al resto leyendas del club, Mendieta dejó el Valencia para marcharse a la Lazio en un traspaso de récord y controvertido tras nueve temporadas como blanquinegro. El centrocampista se marchó con más de 300 partidos jugados y tres títulos en su haber: una Copa del Rey, una Supercopa de España y la Intertoto. "Fue un honor porque llegué al Valencia CF con 18 años, y así estuve mucho tiempo creciendo en el club. Fue un sueño hecho realidad porque mi razón para fichar por el Valencia CF era convertirme en un jugador que fuera recordado en el futuro y dejar mi huella en el club. Creo que lo conseguí y llegar a ser capitán fue increíble", rememora Mendieta sobre su paso por Mestalla en una entrevista para LaLiga

Un centrocampista de goles para recordar

Mendieta también perdura en la memoria del aficionado valencianista por sus goles. Casi siempre de bella factura y un auténtico especialista en el balón parado, Mendieta tiene vídeos para guardar y ponérselos en bucle una y otra vez.

El más famoso del ‘6’ es el de la Copa del Rey en La Cartuja contra el Atlético de Madrid. Pecho, rodilla, sombrero de espaldas y volea rasa con la izquierda. Tan reconocido es que hasta tiene una canción de Los Planetas. Así lo recuerda el actual embajador de LaLiga: "Veo que el balón viene hacia mí y lo primero que pienso es en bajarlo. Controlo con el pecho, pero, como el balón está un poco por detrás de mí, tengo que darme la vuelta, así que lo controlo de espaldas a la portería. Me doy cuenta de que estoy rodeado de defensas del Atlético de Madrid, así que mi instinto me dice que haga un sombrero, subo el balón y me doy la vuelta. En ese momento, me doy cuenta de que estoy delante del portero José Molina y que he dejado atrás a los defensas. Lo único que pienso en ese instante es que hay que rematar a puerta. No mandes la pelota a la grada. No dispares fuera. Sólo ponla en la portería y ponle las cosas difíciles a Molina, también porque estaba en mi pie izquierdo. Así que la pateé y entró".

Sin embargo no solo es el gol en sí, sino también la reacción tras haber marcado semejante obra de arte y en una final ante los ojos de toda España: "Cuando me di cuenta de lo que había hecho, no tanto durante el partido sino sobre todo después, también fue muy especial, no sólo por el gol sino porque fue en la final de la Copa del Rey".

Aunque hay muchos goles de Mendieta para la posteridad como por ejemplo su gol al Barcelona en el Camp Nou, el vasco se queda con uno que metió en La Catedral al Athletic: “Jugar en Bilbao era muy especial para mí, no sólo por haber nacido allí, sino también por mi familia y mi vinculación con la ciudad y el club. Era San Mamés, un estadio tan increíble y con tanta historia. Marqué probablemente, si no el primero, uno de mis primeros goles realmente especiales, cuando recibí el balón en la línea de medio campo y, zigzagueando, llegué al área, recorté un par de veces y marqué. El gol en sí mismo fue realmente especial por la forma en la que se marcó y la jugada, pero también porque se trataba de Bilbao. Recuerdo que el público de San Mamés incluso se puso en pie y me aplaudió por el gol. Así que todo fue muy especial".