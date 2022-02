Pese a que desde la primera reunión técnica del pasado 30 de diciembre se les instó a hacerlo "cuanto antes", Meriton Holdings aún no ha presentado en nombre del Valencia CF la documentación requerida por registro de entrada para mantener los beneficios de la ATE. A esto se añade, además, el recurso contra la Consellería de Economía ante el TSCJV por la denegación de la prórroga de la ATE hasta 2030.

El buen talante y predisposición para retomar las obras el próximo octubre se presume cada vez más inverosímil y "la buena sintonía" de lo que se suponía un punto de inflexión empieza a tambalearse. Meriton había deslizado una fecha próxima para la presentación de su proyecto para el estadio situado en Cortes Valencianas. Sin embargo, Generalitat y Ayuntamiento siguen sin saber nada, lo que está poniendo a prueba el voto de confianza de hace unas semanas cuando se habló de una 'buena voluntad' que está volviendo a no traducirse en hechos.

La sensación es que los días pasan y no hay nada sobre la mesa. Eso no quiere decir que no pueda haberlo en el futuro más próximo pero en estos momentos la realidad es que en las instituciones están a la espera y con malestar, sobre todo porque en las reuniones mantenidas hasta la fecha Anil Murthy nunca ha dejado de incidir en la importancia de mantener la edificabilidad del viejo solar como clave poder terminar el nuevo estadio. La voluntad trasladada a través de una serie de PowerPoints se limita a la finalización del estadio por 84 millones de euros y 46.000 espectadores ampliables a 62.000.

Hay que recordar que desde la recepción del acuerdo del Consell, unos días después del pleno del 15 de diciembre, hay 90 días hábiles para presentar los proyectos por registro de entrada. En este sentido quedan varios meses hasta que llegue la fecha límite para la entidad, que en otras ocasiones ha apurado al máximo los tiempos.

Cumpliendo con los pagos

También CaixaBank está a la expectativa con las obras del Nuevo Mestalla y sin ninguna noticia más allá de una declaración de intenciones de hablar a futuro. Desde la entidad bancaria, eso sí, están tranquilos porque hasta el momento Peter Lim siempre ha cumplido con todos los pagos e incluso valoran que la salud financiera del resto de sus empresas es buena.