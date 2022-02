El Barcelona ha dado en hueso duro con José Luis Gayà. El capitán del Valencia CF se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para los azulgranas. Lo ha conseguido a base de calabazas. El de Pedreguer era uno de los candidatos del Barça para reforzar el lateral izquierdo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el jugador ha cerrado las puertas a una posible salida y se ha centrado única y exclusivamente en la que siempre fue su prioridad dentro del proceso de negociación: renovar en el Valencia. El presidente del Barça Joan Laporta y sobre todo el Director de Fútbol Mateu Alemany (su gran valedor) no arrojan la toalla y no pierden la esperanza de ficharlo antes de que firme su nuevo contrato con el Valencia. Sin embargo, tal y como publicó SUPER el pasado 21 de enero, la renovación de Gayà está encarrilada. El mercado de laterales izquierdos es muy escaso y la opción Gayà es la que más gusta en el Camp Nou. Sin embargo, el Barça tendrá que seguir peinando el mercado de laterales izquierdos. El ‘14’ es patrimonio del Valencia.

José se ha convertido en un problema para el Barça en los despachos. El conjunto azulgrana confiaba en pescar en el río revuelto de Meriton. Sin embargo, se ha encontrado el «no» del jugador. El colmo para el Barça es que el jugador también se ha convertido en un problema dentro del campo. El Barcelona es la víctima favorita del lateral. Gayà ha castigado al conjunto azulgrana con 1 gol y 4 asistencias. Más que a ningún otro club desde que debutó en partido oficial con el Valencia el 30 de octubre de 2012 bajo la lluvia de Llagostera de la mano de Mauricio Pellegrino. Desde entonces, ha marcado o asistido contra 25 equipos y el primero de la lista es el Barça. Gayà se multiplica y saca su mejor versión cuando tiene a los culés delante. No hay que remontarse muy lejos para comprobarlo. El capitán fue protagonista en el partido de la primera vuelta en el Camp Nou. José adelantó al equipo a los cuatro minutos de juego con un espectacular zurdazo desde fuera del área imposible para Ter Stegen. Más allá del gol, Gayà ha asistido en cuatro ocasiones contra el Barcelona. La primera fue en la temporada 2016/17 a Munir El Haddadi. Un año después sirvió el gol a Rodrigo Moreno en el 1-1 de la campaña 2017/18 (la primera de Marcelino García Toral en el banquillo). Gayà repitió en el partido de la segunda vuelta en el Camp Nou. Esta vez, con asistencia a Dani Parejo. Las estadísticas también le adjudican la asistencia de Kevin Gameiro en la final de la Copa del Rey del Centenario en el Benito Villamarín. En total, un gol y una asistencia por encima de otros rivales como por ejemplo el Espanyol (2 goles y una asistencia), el Eibar (3 asistencias), el Alavés (1 gol y 1 asistencia) o Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal, Granada y Valladolid, todos con dos asistencias de gol firma de Gayà.

En la jugada polémica

El ‘14’ fue protagonista en la primera vuelta por su gol y por una falta a Ansu Fati castigado injustamente por Gil Manzano (Munuera Montero estaba en el VAR) como penalti. Al capitán no le tembló el pulso y clamó contra los árbitros en el césped del Camp Nou. «No la he visto, pero todos coinciden en que llegó, toco el balón y se la quito a Ansu Fati. Puede haber un pequeño contacto pero te los ponen a cámara lenta.... El año pasado ya me pitaron un penalti dudoso... Es lo de siempre, falta ver cómo se ve en la tele. Desde una toma parece que se ve claro que toco el balón y desde otra no tanto. Pero es lo de siempre, pitan lo que quieren».

La explicación del árbitro en el descanso no convenció a nadie. José lo tuvo muy claro en el campo y así también quiso demostrarlo en redes sociales compartiendo con sus seguidores una imagen en la que se veía que no toca al jugador el Barça. Por unas cosas o por otras, Gayà se ha convertido en los últimos años en todo un ‘azote’ del Barcelona. Y que dure muchas temporadas más.